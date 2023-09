CINEMA : Stray, bientôt un film avec l'adorable chat

Développé par les Français de chez BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive, Stray aura été un vrai phénomène à sa sortie l'été dernier sur PC, PS4 et PlayStation 5, et il a refait parler de lui tout récemment avec son arrivée sur Xbox Series X|S. Si vous l'aviez loupé, il s'agit d'un jeu d'aventure avec un chat dans un étrange monde futuriste.

Un jeu vidéo court mais adorable, et qui va être adapté en film d'animation. Robert Baird et Andrew Millstein, qui dirigent Annapurna Animation depuis leur départ de Disney Animation, ont annoncé la bonne nouvelle lors d'un entretien accordé à Entertainment Weekly. Robert Braid reste très évasif sur le projet d'adaptation, mais il adore (comme tout le monde) le jeu Stray, qu'il compare à un buddy movie avec une vraie dimension humoristique entre un chat et un robot. Un titre qui ne met en scène aucun humain, et qui nous montre un monde du point de vue d'un chat, voilà un projet d'adaptation bien compliqué, mais Braid est confiant. Aucune information sur le réalisateur, le scénariste ou même le format de diffusion (cinéma, plateforme de SVoD, etc) n'a été donnée pour le moment.

Annapurna Animation va d'ailleurs prendre de plus en plus de place dans la famille Annapurna, Stray n'est que le premier film d'animation d'une longue série pour le studio, qui a un tas de franchises fortes (Twelve Minutes, Neon White, The Artful Escape, Kentucky Route Zero, Telling Lies, Journey, Outer Wilds, Gone Home, What Remains of Edith Finch), mais visiblement, Stray est le jeu le plus populaire de son catalogue, c'est pour cela qu'il a été choisi en premier. Autre information qui montre bien la volonté d'aller de l'avant : le réalisateur Nick Bruno (L'Âge de Glace 2, 3, 4 et 5, Rio, Nimona) et la productrice Julie Zackary (Nimona) ont rejoint Annapurna Animation tout récemment et planchent sur un autre projet encore inconnu.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Stray, nommé aux Game Awards 2022 dans la catégorie Jeu de l'Année aux côtés d'Elden Ring et God of War Ragnarök, vous pouvez le retrouver à 24,99 € sur Amazon.

