CINEMA : Top Gun, Tom Cruise et Paramount vont encore s'envoyer en l'air !

Pour certains, Tom Cruise est celui qui a sauvé le cinéma post-pandémie grâce à Top Gun: Maverick, un excellent film d'action réalisé par Joe Kosinski et produit par Paramount Pictures, rapportant près de 1,5 milliard de dollars au box-office. Bien évidemment, après un tel succès critique et commercial, il aurait été dommage de laisser les avions au sol.

Comme le rapporte Deadline, Top Gun 3 va bel et bien voir le jour. Toujours produit par la Paramount, il mettra de nouveau en scène Tom Cruise, Miles Teller et Glen Powell, avec Ehren Kruger au scénario et Jerry Bruckheimer et David Ellison à la production. Concernant Joe Kosinski, il sera soit producteur, soit réalisateur, lui qui est déjà pas mal occupé avec Apex, un film avec Brad Pitt dans le monde de la F1 (également scénarisé par Ehren Kruger).

Nommé dans six catégories aux Oscars 2023, dont celle du Meilleur film et remportant le prix du Meilleur son, Top Gun: Maverick se déroule 36 ans après Top Gun alors que le pilote de chasse Pete « Maverick » Mitchell doit former de jeunes recrues en vue d'une mission spéciale. En parlant de missions spéciales, Tom Cruise sera également la star de Mission impossible : Dead Reckoning, partie 2, attendu en 2025 et toujours produit par la Paramount, alors que l'acteur a signé tout récemment un partenariat non-exclusif avec Warner Bros. pour une nouvelle franchise.

L'acteur américain de 61 ans est connu pour réaliser lui-même d'impressionnantes cascades, il ne semble pas prêt d'arrêter, tant mieux pour les spectateurs avides de frissons. Vous pouvez retrouver Top Gun: Maverick en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.