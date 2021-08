CINEMA : Venom: Let There Be Carnage, de l'humour et une confrontation dantesque dans une nouvelle bande-annonce

Parce qu'il n'y a pas que le MCU dans la vie, Sony Pictures va nous proposer en fin d'année Venom: Let There Be Carnage, une suite du film avec Tom Hardy qui renfile le costume du plus célèbre des Symbiotes et qui va être confronté à Carnage, interprété par Woody Harrelson. Nous avions déjà pu voir ce que donnera ce long-métrage au travers d'une première bande-annonce au printemps et voici qu'une deuxième pointe le bout de sa toile au lendemain du Spider-Man Day.

Bande-annonce en VO

Première constatation, l'aspect comique déjà bien marqué de la précédente vidéo est toujours mis en avant avec une dynamique entre Eddie Brock et son alter ego fort amusante. La manière dont Carnage va naître nous est à priori également montrée, lui que nous pouvons apprécier en train de semer le chaos lors de son évasion de prison et en ville, avec une confrontation de Cletus Kasady face à Venom qui promet du grand spectacle.

Bande-annonce en VF

Venom: Let There Be Carnage d'Andy Serkis est attendu dans les salles obscures le 20 octobre prochain. En attendant, vous pouvez revoir Venom, vendu 14,98 € en Blu-ray.