CINEMA : Venom: Let There Be Carnage, un titre et un report à 2021 pour Venom 2

Les qualités du film Venom sont discutables, mais le long-métrage de Ruben Fleischer a incontestablement été un succès au box-office. Avec plus 850 millions de dollars récoltés pour un budget de tout juste 100, il a fait un carton en salles à l'international.



Sony Pictures n'a d'ailleurs pas hésité une seconde à commander une suite, avec cette fois Andy Serkis en tant que réalisateur. Tom Hardy, Michelle Williams et Woody Harrelson rempileront pour une histoire inédite, mais il faudra attendre un peu plus que prévu pour la découvrir à l'écran, et le COVID-19 y est certainement pour quelque chose. Initialement prévu pour le 2 octobre de cette année dans les salles de cinéma étasuniennes, Venom 2 est maintenant attendu là-bas pour le 25 juin 2021, prenant le créneau laissé vacant par The Batman.

D'ailleurs, ne dites plus Venom 2 ! Le film vient d'être doté d'un titre officiel à l'occasion de ce report, et ce sera Venom: Let There Be Carnage. Nous avons déjà hâte de voir comment les traducteurs vont se débrouiller avec cette référence évidente à Carnage, le symbiote qui devrait habiter Woody Harrelson dans cette suite. Selon les dernières rumeurs, Naomie Harris devrait aussi apparaître en tant que vilaine dans la peau de Shriek.