1MORE lance les écouteurs ComfoBuds 2 à prix réduit et propose aussi une grosse promotion sur les ComfoBuds Pro

La marque 1MORE annonce la sortie mondiale des nouveaux écouteurs ComfoBuds 2 en deux coloris, noir et blanc.

Ces derniers disposent de 12 pré-réglages d’égalisation de musique via la technologie Sonarworks approuvée par plus de 100 000 studios. Ces écouteurs sont équipés de quatre micros permettant de réduire les bruits ambiants pour bénéficier d'appels téléphoniques de qualité. Ils disposent également d’un mode gaming pour un son de qualité lors de vos sessions de jeu endiablées, et sont compatibles Bluetooth 5.2.

Au niveau autonomie vous aurez 24 heures d'écoutes avec 6 heures via les écouteurs et 18 heures via la boite de rangement. Ils gèrent le chargement rapide, 15 minutes de charge permettant 3 heures d’écoute.

Pour leur lancement mondial, les écouteurs 1MORE ComfoBuds 2 en coloris noir sont au prix réduit de 30 € au lieu de 57 € avec le code LIKE1MORE et la livraison gratuite.





Signalons également que pour fêter ce lancement de produit, la marque propose en promotion ses écouteurs 1MORE ComfoBuds Pro qui sont de type intra-auriculaire avec une tige. Ils existent en de nombreux coloris comme Titanium black, Mica white ou Aurora blue. Ils proposent 4 paires d’embouts silicones afin de s’adapter à toutes les formes d'oreilles.

Ces derniers intègrent la technologie anti-bruit (ANC) avec la gestion de trois modes de réduction de bruit pour s'adapter à vos besoins, idéal pour vous isoler totalement du monde extérieur et écouter votre musique sans perturbations.

Les écouteurs possèdent 22 préréglages (Bass, Classique, Vocal Booster…). Ils intègrent pas moins de 6 microphones permettant des appels de qualité. Au niveau autonomie vous disposerez de 28 heures d’écoute et d’une charge rapide qui en 15 minutes vous permet de profiter de 2 heures d’écoute. Pour finir, vous avez la possibilité de configurer les écouteurs via une application mobile.

Vous trouverez les écouteurs 1MORE ComfoBuds Pro au prix réduit de 63 € au lieu de 85 € avec le code 1MORE823 et la livraison gratuite.