Conker's Bad Fur Day : une énorme statuette de Grand Monstre de Merde dévoilée par F4F

Les écureuils, c'est mignon, sauf dans Conker's Bad Fur Day. Le héros du jeu de Rare est irrévérencieux et se retrouvait dans des situations loufoques, parfois inspirées de films cultes, mais pas toujours. Et absolument tous les joueurs ont hurlé de rire devant un boss en particulier, le Grand Monstre de Merde.

Concrètement, c'est un énorme tas d'excréments qui chante de l'opéra et qu'il faut battre en lui lançant des rouleaux de papiers toilette. Oui, ça ne vole pas haut, mais pour un jeu Nintendo 64 développé par Rare (Donkey Kong, Banjo-Kazooie), c'était quand même étonnant et amusant. First 4 Figures a décidé de rendre hommage à ce Grand Monstre de Merde avec une une imposante statuette de 36,5cm de hauteur et 45cm de largeur, montrant de dégoûtant boss et Conker. Une version Exclusive au site de F4F rajoute même un petit grain de maïs et une boule d'excréments, tandis qu'une version Definitive inclut un second Conker avec une pose différente, des bulles de texte et même une fonction pour lancer une chanson du Grand Monstre de Merde, comme dans le jeu.

Vous pouvez précommander la statuette du Grand Monstre de Merde à partir de 599,99 $ sur le site de First 4 Figures, et redécouvrir Conker's Bad Fur Day dans la compilation Rare Replay à 20,16 € sur Amazon.

