Daily Deal Oculus Quest 2 : la promo du jour est un excellent escape game et deux packs Rétro et Adrénaline ! (28/01/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le jeu du jour nous plonge dans la peau d'un agent secret qui va devoir sortir de situations périlleuses en arrivant à trouver les bons éléments et les bonnes mécaniques comme dans tous les escape games dignes de ce nom. Le jeu est en anglais pur et dur, mais il reste abordable pour un non anglophone grâce à des illustrations assez claires dans le tutoriel. Pour rappel, notre référencement des jeux Quest 1 et Quest 2 en français est ici.

I Expect You To Die (19,99 € 24,99 € -20 %) (900 Mo) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 7

I Expect You To Die est un puzzle game en réalité virtuelle qui nous place dans la peau d'un agent secret d'élite. Il nous faut tenter de survivre à des situations mortelles dans des lieux immersifs et dangereux.

Pendant les soldes, il y a en plus des packs de deux jeux en promotion :

Duo Pack Play Retro Arcade Favorites : 22,49 € au lieu de 29,98 € (-24 %)





Pixel Ripped 1995 (19,99 €) (1,53 Go) (VOSTFR) (C) (4,6/5) - PEGI 12

Au programme : de la nostalgie à gogo et une virée en l’an de grâce 1995 ! Afin de restaurer l’équilibre entre les dimensions, Dot, notre héroïne de jeu vidéo, recrute le meilleur gamer de 1995, David, un modeste gamin de 9 ans. Rejoignez cet invraisemblable duo au travers de cette rétrospective éprouvante de vos genres préférés de l’époque des 16 et 32 bits.



Shooty Skies Overdrive (9,99 €) (1,03 Go) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 3

Plonge dans un univers purement arcade avec Shooty Skies Overdrive , un shooter en VR plein d'action pour Oculus Quest . Fraie-toi un chemin à travers des vagues d'ennemis générées de manière dynamique et vis une aventure incroyable, plein d'aliens et de mondes plus surprenants les uns que les autres.



Void Racer: Extreme (9,99 €) (850 Mo) (anglais) (M) (4,6/5) - PEGI 3

Rush (19,99 €) (964 Mo) (anglais) (I) (4/5) - PEGI 3

Plongez dans le monde plein d'adrénaline de la wingsuit volante avec Rush. Descendez les flancs des montagnes à une vitesse vertigineuse. Traversez les canyons, évitez les affleurements et plongez dans les pentes abruptes en vous dirigeant vers la ligne d'arrivée.





