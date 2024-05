Beat Saber : une bien mauvaise nouvelle prévisible pour les possesseurs de Meta Quest

Jeu incontournable en réalité virtuelle, Beat Saber s'est décliné sur bien des plateformes au fil des années, dont le PlayStation VR 2 (sur PS5 donc) pour la version la plus récente. Il est disponible sur Meta Quest depuis son lancement en 2019, époque à laquelle le casque se faisait encore appeler Oculus Quest. Les déclinaisons de l'appareil se sont multipliées au fil des années, un phénomène qui va se poursuivre en partenariat avec d'autres constructeurs. Le jeu continuant d'évoluer et les casques devenant de plus en plus puissants, la conséquence est que Beat Games va mettre fin au support sur Meta Quest 1. Rassurez-vous, il sera toujours possible de profiter du contenu existant, mais il faudra craquer pour un casque plus récent pour découvrir les prochaines nouveautés. Oui, ça fait mal et l'effet d'obsolescence programmée est bien plus perceptible que sur consoles où certains jeux comme Destiny 2, Fortnite ou For Honor datant de 2017 sont toujours jouables sur PS4 et Xbox One, soit des hardwares de 2013. À n'en pas douter, le but est aussi de pousser vers l'achat d'un Meta Quest 2 ou 3.

C'est une FAQ sur le site officiel du jeu qui nous renseigne sur toutes les modalités entourant l'arrêt de la prise en charge du casque.

Pourquoi Beat Games met-il fin au support des appareils Quest 1 ? Alors que nous continuons à développer Beat Saber, notre objectif est de relever la barre de ce qui est possible. Afin de concentrer nos efforts dans la bonne direction, nous ne prendrons plus en charge les appareils Meta Quest 1 à compter du 2 novembre 2024. Vous pourrez toujours jouer à Beat Saber sur les appareils Meta Quest 1, mais la fonctionnalité multijoueur s'arrêtera et la fonctionnalité Tableau des scores pourrait être progressivement supprimée à l'avenir. Nous cesserons également de publier des mises à jour et de fournir une assistance client pour les appareils Quest 1. Si vous souhaitez accéder à la version PC de Beat Saber sur votre Meta Quest 1, vous pouvez le faire via le Meta Quest Link. La copie de Beat Saber présente sur mon compte est-elle transférable vers un autre casque Meta ? Oui, votre copie de Beat Saber et tout le contenu additionnel en DLC que vous avez précédemment acheté est lié à votre compte, transférable et jouable sur les plateformes Meta Quest et Rift. Beat Saber prend en charge le cross-buy entre tous les casques de la famille Meta, y compris les Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Rift et Rift S. La copie de Beat Saber et le contenu additionnel en DLC seront automatiquement transférés avec votre compte lorsque vous commencez à utiliser le nouveau casque, vous n’avez rien à faire pour le transférer. Comment puis-je continuer à jouer sur mon Meta Quest 1 ? Le jeu sera toujours jouable sur l'appareil Meta Quest 1, mais la version du jeu ne recevra plus de mises à jour. Si vous souhaitez accéder à la version PC de Beat Saber sur votre Meta Quest 1, vous pouvez le faire via le Meta Quest Link. Comment puis-je sauvegarder mes données de jeu du Quest 1 ? Nous vous recommandons d'utiliser la sauvegarde Cloud sur votre appareil Meta Quest. Comment puis-je migrer mes données Meta Quest vers un PC ? Branchez le Meta Quest sur votre PC. Autorisez l'accès aux données. Accédez à « QuestInternal shared storageAndroiddatacom.beatgames.beatsaberfiles » Sauvegardez PlayerData.dat, LocalDailyLeaderboards.dat, LocalLeaderboards.dat et AvatarData.dat. Certains de ces fichiers peuvent ne pas exister, alors ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas tous. Ne sauvegardez aucun autre fichier. Installez Beat Saber sur votre PC. Lancez le jeu et quittez-le. Accédez à C:UsersCurrentUserAppDataLocalLowHyperbolic MagnetismBeat Saber Copiez tous les fichiers sauvegardés lors de l'étape 4 dans cet emplacement.

Si vous êtes intéressés par l'utilisation de Meta Quest Link, notre tutoriel de l'époque est toujours valable.

Le Meta Quest 2 est actuellement vendu à partir de 249,99 € sur Amazon, tandis que le Meta Quest 3 coûte lui au moins 549,99 € chez le même revendeur.

