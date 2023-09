Mario Kart Tour : Nintendo annonce une bien mauvaise nouvelle, une sortie de route en ligne de mire ?

Actuellement en version 3.4.0 avec sa Saison des sorbets, le jeu mobile Mario Kart Tour est soutenu par Nintendo depuis son lancement il y a près de quatre ans en septembre 2019 sur les appareils sous Android et iOS. Depuis, les ajouts ont été nombreux pour divertir les joueurs du monde entier, mais toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, un message de service a été diffusé in-game dans les « Actus », qui devrait attrister les habitués.

Comme vous pouvez le lire sur notre capture d'écran, la Saison anniversaire sera la dernière inédite et toutes les suivantes dès le 4 octobre ne seront que des redites de celles ayant déjà eu lieu. Les nouveaux joueurs pourront en profiter pour se mettre à la page, mais cela marque donc la fin des ajouts de contenus inédits dans Mario Kart Tour, plus aucun circuit, pilote, kart et aile supplémentaire n'étant prévu. Le début de la fin avant une fermeture des serveurs ? Espérons que non et que nous puissions encore jouer quelques années à cette amusante production.

Une partie des tracés de cet épisode a par ailleurs été portée dans Mario Kart 8 Deluxe via le Pass circuits additionnels (vendu 24,99 € sur Amazon), dont la dernière vague d'ajouts est prévue d'ici la fin d'année. À n'en pas douter, Nintendo travaille activement à la conception du prochain épisode pour sa future console qui succèdera à la Switch.