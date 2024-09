Minecraft : une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs VR

Jeu culte s'il en est, Minecraft est disponible sur un tas de plateformes, mais les joueurs sur PlayStation 4 ont un argument de poids : le titre est compatible avec le PSVR de la PS4 et permet donc de s'immerger dans cet univers de briques en réalité virtuelle. Malheureusement, Mojang Studios a une mauvaise nouvelle pour les joueurs.

Dans le changelog de la mise à jour 1.21.30 (Bedrock), les développeurs annoncent la fin du support du PlayStation VR pour Minecraft. Le studio déclare ainsi :

Notre capacité à prendre en charge le PlayStation VR a pris fin, il ne sera plus pris en charge dans les mises à jour après mars 2025. Après avoir reçu la dernière mise à jour, vous continuerez à recevoir les mises à jour sur votre PlayStation et pourrez jouer sans PlayStation VR. À partir de ce moment, vous pourrez continuer à construire dans vos mondes et vos achats sur le Marketplace (y compris les jetons) continueront d'être disponibles. Vous ne pourrez plus utiliser votre PlayStation VR avec Minecraft car il ne sera plus pris en charge dans les dernières mises à jour.