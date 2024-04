PREVIEW The Rogue Prince of Persia : du fun le temps de quelques runs

Mise de côté pendant de nombreuses années, la licence Prince of Persia a enfin fait son retour en janvier avec The Lost Crown, un metroidvania que nous avons particulièrement aimé et qui aura droit à davantage de contenus. À côté de ça, un remake de l'apprécié Les Sables du Temps a disparu des radars. C'est non sans étonnement que nous avons appris il y a quelques semaines qu'un troisième jeu encore bien différent est en développement du côté d'Evil Empire, studio bordelais à qui nous devons le contenu additionnel de Dead Cells, fondé par des développeurs de Motion Twin dans ce but. Les chiens ne faisant pas des chats, cette production au titre évocateur qu'est The Rogue Prince of Persia est donc un roguevania, ou jeu de plateforme et d'action en 2D si vous préférez, qui a hérité certains traits de son aîné et que nous avons eu l'occasion d'essayer pendant plus d'une trentaine de minutes via une solution de streaming et à la manette en amont de son annonce, nous permettant de découvrir les premières runs de l'expérience, comprenez par-là que nous sommes morts deux-trois fois en arpentant les zones accessibles.

The Rogue Prince of Persia a su tout de suite nous accrocher.

Pas besoin d'avoir un quelconque background avec la série, puisque The Rogue Prince of Persia nous fait à nouveau incarner un prince différent dans un contexte qui l'est tout autant. Nous avons toutefois relevé une référence à Anahita dans le nom d'un objet. Comme montré dans la cinématique d'annonce du jeu, le village de notre protagoniste se fait attaquer par les Huns, corrompus par de la magie noire, alors qu'il rêvait d'une « rogue life » plutôt que d'être l'héritier du trône. Sa particularité vient de son collier, qui lui fait remonter le temps jusqu'à un checkpoint situé dans une petite oasis. Il conserve donc les souvenirs de chaque run, contrairement aux autres PNJ croisés. La structure est simple, mais nous avons pu entrapercevoir un élément intéressant appelé la Carte mentale, où les informations importantes accumulées lors de chaque essai seront réunies sous forme d'une sorte de sociogramme. En parlant à une femme, nous avons ainsi eu connaissance du Camp de guerre des Huns, débloquant lors de la run suivante son accès depuis l'oasis. La difficulté y était bien plus ardue, mais pas autant que notre confrontation face au premier boss, une sorte de minotaure, qui nous a littéralement anéanti sans que nous puissions faire quoi que ce soit.

Mais revenons un peu en arrière. Nos premiers pas dans cet univers assez minimaliste font office de tutoriel pour apprendre à nous déplacer et combattre. Les habitués de Dead Cells ne seront pas tellement dépaysés, mais la différence majeure vient du fait de pouvoir effectuer de la course murale dès qu'une surface en arrière-plan s'y prête afin d'atteindre des surfaces surélevées, franchir des précipices et éviter les pièges qui n'attendent que de nous infliger des dégâts, mais qui ne tuent pas en un coup ! Ce simple élément de parkour rend les déplacements bien plus fluides et meilleurs que ceux de son modèle, mais demandera un peu d'entraînement avant d'être efficacement maîtrisé. Pour du side-scrolling 2D, cela ajoute une dimension de plus qui se fond bien dans le décor, parfois un peu trop en termes de lisibilité, mais ce n'est peut-être qu'une question d'habitude.

Deux autres mouvements utiles consistent en une esquive pour passer dans le dos de l'ennemi et un coup de pied pour par exemple pousser l'opposant vers un piège ou le sonner en l'envoyant valser, que ce soit contre un mur ou un de ses congénères. En revanche, cela ne fonctionne pas contre ceux disposant d'une jauge de bouclier, qui doit d'abord être brisée. Une attaque en plongée est également présente en appuyant sur la touche de saut et bas. Côté diversité du bestiaire, nous avons principalement eu affaire à des Huns maniant la hache ou jetant des sortes de grenades, des archers et même des insectes volants, mais ce n'était que le début.

En termes d'équipement, le prince dispose d'une arme principale qui est par défaut ses deux dagues. Nous avons également pu manier un cimeterre et une hache, la vitesse d'attaque de cette dernière étant plus lente, avec en contrepartie de bien meilleurs dégâts. Chacune dispose d'un coup spécial à déclencher en maintenant la touche d'attaque. En plus de ça, une gâchette est liée à une arme secondaire ou un objet, dont l'utilisation est plus limitée et liée à une jauge. De base, nous avons accès à un arc pour éliminer des cibles à distance et nous avons pu récupérer un chakram à lancer. Tous ces éléments disposent d'un niveau et une valeur d'attaque, en plus d'effets. En quelques minutes, ces bases sont facilement assimilées, mais la profondeur du jeu n'a commencé à se révéler qu'ensuite.

En effet, ce n'est qu'à partir de la deuxième run que les Lueurs d'esprits sont introduites, servant à débloquer des objets à l'oasis. À la forge de Sukhra, nous avons ainsi aperçu un grappin, qui coûtait évidemment bien trop cher. Ce qui est certain, c'est que ce genre d'équipement restera débloqué après chaque mort, contrairement à ce que nous récupérons en chemin, qui est réinitialisé, dont les Médaillons. Ils procurent divers effets comme le fait d'enflammer l'ennemi si nous le projetons contre un mur et jusqu'à quatre peuvent être équipés simultanément. Là où les possibilités se multiplient, c'est que nous pouvons améliorer ces Médaillons avec d'autres pour en modifier les pouvoirs au lieu de les placer dans un emplacement à part. Il faudra évidemment jouer bien plus longtemps que pour cette preview afin de juger de ce que ça vaut. Quant à la navigation au sein d'une même zone nommée, comme l'Aqueduc, mais générée aléatoirement, elle peut être facilitée par l'utilisation de téléporteurs, assez fréquents et fonctionnant à l'identique de ceux de Dead Cells, jusqu'à l'effet visuel sur la carte.

Nos premières impressions : Bon ! Sans être révolutionnaire pour le moment, The Rogue Prince of Persia a su tout de suite nous accrocher grâce à ses déplacements acrobatiques et des mécaniques de roguelite ayant déjà fait leurs preuves par le passé, qui collent bien à l'esprit de la licence. Il sera donc intéressant de suivre son évolution via l'Accès Anticipé et surtout de pouvoir le découvrir plus longuement pour en saisir toute la subtilité.