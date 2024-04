PREVIEW Paper Mario : La Porte Millénaire, un remake réglé comme du papier à musique

Les amateurs des jeux de rôle dans l'univers de Mario sont gâtés pour la fin de vie de la Switch. Après un remake signé ArtePiazza de Super Mario RPG, par lequel tout a commencé, et alors que le Paper Mario de la Nintendo 64 est accessible via le Nintendo Switch Online, c'est Paper Mario : La Porte Millénaire qui va bientôt faire son grand retour. Adoré par un grand nombre de joueurs, souvent qualifié comme l'un des meilleurs jeux de la GameCube et dernier véritable RPG pur jus de cette sous-série, il a donc enfin été ressorti du placard par Intelligent Systems pour notre plus grand plaisir. Nous avons pu débuter notre aventure en quête du Trésor Légendaire de Port-Lacanaïe et allons dans les paragraphes suivants porter notre attention sur les différences et légères nouveautés que nous avons déjà relevées, tout en évoquant rapidement quelques bases pour les nouveaux venus découvrant le titre, qui est bien différent d'un Paper Mario: The Origami King tout en étant génial à sa manière.

Un excellent remake sur le papier.

Déjà fort plaisant visuellement à son époque, Paper Mario : La Porte Millénaire nous régale sur l'écran de notre Switch OLED avec ses graphismes modernes. Dans l'ensemble, tout est identique, mais les yeux avertis remarqueront certains détails inédits ou modifiés. Par exemple, dès le début dans la maison des frères Mario et Luigi, un cadre a été ajouté, sur lequel figurent les compagnons de Paper Mario sur N64. L'interface des menus embrasse désormais à fond l'aspect papercraft, ajoutant un certain charme à l'ensemble. En combat, toutes les informations essentielles tiennent sur une seule ligne au sommet de l'écran, tandis que les indications liées aux commandes d'action sont bien plus claires et apparaissent au-dessus des ennemis plutôt que sur la gauche, un choix fort judicieux.

Dans la même idée, les informations de Goomélie s'affichent plus clairement et pas uniquement via ses bulles de dialogue lorsqu'elle utilise sa compétence. Pour le reste, le tour par tour classique avec la possibilité de bloquer ou contrer les coups avec le bon timing est toujours aussi efficace. Les développeurs ont d'ailleurs pensé aux nouveaux venus en ajoutant un PNJ à Port-Lacanaïe, qui apparaît ensuite dans d'autres lieux, un Toad nommé Maître Castagne fournissant des informations faisant office de tutoriels ainsi que la possibilité de s'entraîner ! C'est un ajout bienvenu qui devrait en aider plus d'un, surtout que les subtilités de gameplay sont tout de même assez nombreuses.

Toute la bande-son ayant été réorchestrée, les fans préférant l'originale pourront assez rapidement obtenir un badge en forme de GameCube baptisé Airs nostalgiques, ne coûtant aucun Point Badge pour l'équiper et qui change donc l'OST en celle de l'époque. Ces badges disposent d'ailleurs d'une liste dans l'onglet Journal répertoriant ceux débloqués, pour un total de 86, soit un de plus avec celui que nous venons de décrire. Les sections liées aux Indics de Goomélie, à la carte du monde dont les zones se colorent désormais au rythme des chapitres, la liste des recettes au nombre de 58 et bien plus sont incluses dans cet onglet bien pratique. Deux galeries, une d'art et l'autre sonore, font office de nouveautés, servant donc respectivement à voir des illustrations et écouter la bande-son de chaque zone visitée. Mais il faut les mériter en récupérant les Morceaux d'étoile et Soleils cachés un peu partout.

Les messages reçus disposent quant à eux d'un onglet à part pour le Récepteur de mails et leur introduction est un peu plus tardive. Quant à l'inventaire, vous serez soit ravis d'apprendre qu'il n'est plus initialement limité à 10 emplacements, mais à 15, ou comme nous légèrement frustrés qu'une telle restriction de place ait toujours cours, poussant à les utiliser ou les vendre et stocker en boutique. Les raccourcis utilisant la croix directionnelle sont eux toujours présents et il est maintenant possible de changer rapidement de personnage sans passer par le menu via une roue de sélection. Plus anecdotique, le Toad de Carafleur obsédé par les jeux vidéo fait désormais mention d'autres productions de l'éditeur au fur et à mesure, tandis que l'écran-titre ajoute petit à petit les différents personnages clés de l'aventure. Enfin, la porte dans le sous-sol de Port-Lacanaïe conduisant à une salle où un glitch permettait d'accéder à des zones censées être inaccessibles au début a tout simplement été remplacée par une fissure.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce Paper Mario : La Porte Millénaire sur Switch est donc bien parti pour être un excellent remake sur le papier, conservant ce qui faisait le charme de l'original tout en apportant quelques modifications améliorant le confort pour l'audience actuelle. Reste toutefois à voir si de véritables nouveautés apportant de la plus-value en termes de gameplay seront présentes par la suite et si les passages un peu frustrants ont été laissés tels quel ou non. Mais c'est une histoire pour un autre jour qui attendra notre test pour être contée.

