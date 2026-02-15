DEAD OR ALIVE : un nouveau projet teasé pour le 30e anniversaire de la licence

DEAD OR ALIVE 7 annoncé ?





Lors du State of Play, le producteur Yosuke Hayashi de chez Koei Tecmo a dévoilé DEAD OR ALIVE 6 Last Round, annonçant ainsi le retour de la licence pour ses 30 ans. Mais ce n'était pas tout, car une bande-annonce teaser a ensuite été diffusée. Après un plan urbain où figure notamment un bâtiment de DOATEC, nous retrouvons Ryu Hayabusa en train de combattre Kasumi sur un toit. Cette dernière est parfaitement reconnaissable alors même que son visage est sciemment caché et jamais entièrement révélé, contrairement à sa poitrine. Oui, Team Ninja connaît son public. La vidéo se termine avec un logo pour le 30e anniversaire et une phrase d'accroche classique indiquant que nous sommes à l'aube d'un nouveau chapitre. Pour autant, le jeu en question est simplement nommé DEAD OR ALIVE New Project pour le moment, bien que la logique voudrait qu'il s'agisse de DEAD OR ALIVE 7.

Exclusivité ou multiplateforme ?





En attendant d'en savoir plus, vous noterez que la vidéo de la chaîne PlayStation précise que le développement de ce nouveau jeu se destine à la PS5. Pour le moment, c'est donc l'unique version confirmée, mais nous voyons mal un éditeur tel que Koei Tecmo refuser l'argent que lui apporterait une sortie sur Xbox et PC. La possibilité d'une exclusivité temporaire n'est toutefois pas à exclure totalement.

