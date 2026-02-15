DEAD OR ALIVE 6 Last Round : la licence bientôt de retour avec une version modernisée du sixième épisode

Une licence toujours en vie





Tomonobu Itagaki a beau nous avoir quittés en fin d'année dernière, la licence Dead or Alive a qui il a donné naissance en 1996 va perdurer. En dehors de spin-offs n'ayant rien à voir avec la baston, les joueurs n'ont rien eu à se mettre sous la dent depuis avril 2020 et l'arrêt du support de Dead or Alive 6, de quoi faire souffler les comptes en banque vu les pratiques commerciales de Koei Tecmo concernant les DLC du jeu... C'est à l'occasion du dernier State of Play que la série a fait un retour en force avec pour commencer l'annonce de DEAD OR ALIVE 6 Last Round, reprenant ce qui avait déjà été fait en 2015 pour le cinquième épisode.

Date de sortie, tarif et contenu





DEAD OR ALIVE 6 Last Round se destine donc aux PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), cette version ayant été optimisée pour les hardwares récents. Bonne nouvelle, les sauvegardes et les nombreux DLC payants (costumes, tickets premium) du jeu de base pourront y être transférés ! À cela s'ajoutera cinq tenues pour Kasumi et Marie Rose, inspirées par d'autres jeux de Team Ninja tels que NINJA GAIDEN 3 Razor's Edge et DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation. Un mode Photo permettra quant à lui d'immortaliser sous tous les angles le casting.

En termes de roster, les 24 combattants d'origine seront inclus, ainsi que cinq de ceux qui étaient parus en contenu post-lancement, à savoir Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel et Tamaki. Hélas, les collaborations sont donc mises de côté, Mai Shiranui et Kula Diamonds ne faisant pas leur retour... Le studio prévoit toutefois d'ajouter de nouveaux costumes et personnages jouables au cours de l'année suivant la sortie, ce qui devrait vite faire monter la facture.

En effet, DEAD OR ALIVE 6 Last Round ne coûtera que 39,99 € et sera accompagné d'une version free-to-play nommée là encore DEAD OR ALIVE 6 Last Round Core Fighters. Les deux seront disponibles le même jour, le 25 juin 2026, uniquement en dématérialisé. Les joueurs qui téléchargeront cette déclinaison gratuite auront uniquement accès à Marie Rose, Honoka et NiCO, au mode Photo, ainsi qu'aux diverses activités (DOA Quest, DOA Central) à l'exception du scénario, qu'il sera possible d'acheter en DLC.

Si vous décidez de précommander, vous recevrez le costume Angelic Maid pour Marie Rose, visible parmi les visuels en page suivante.

En attendant la sortie, vous pouvez retrouver Ryu Hayabusa dans NINJA GAIDEN 4, vendu 64,39 € en boîte chez Cdiscount.