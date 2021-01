DISNEY+ : Moon Knight, Ethan Hawke rejoint le MCU pour jouer le vilain de la série face à Oscar Isaac

Le grand chantier des séries Marvel sur Disney+ a été lancé la semaine dernière avec les 2 premiers épisodes de WandaVision. Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki et bien d'autres vont suivre dans les mois qui viennent, pas moins d'une dizaine de feuilletons du genre étant actuellement dans les cartons.

L'un des plus avancés est à priori Moon Knight, qui reviendra sur l'histoire de Marc Spector, un mercenaire d'élite qui va revêtir la cape d'un dieu égyptien et devenir un justicier masqué après un atroce pillage en Égypte, qui l'a amené à se rebeller et à être battu par son chef Bushman. Oscar Isaac avait déjà été choisi pour jouer le super-héros de cette aventure, mais le reste du casting n'avait pas encore été communiqué. The Hollywood Reporter vient de rapporter que le vilain a été choisi par Disney, et il s'agira d'un acteur très connu du grand public : Ethan Hawke (Training Day, Before Sunrise, The Purge).



Le comédien rejoint donc à son tour le Marvel Cinematic Universe, et si son rôle n'a pas officiellement été confirmé, tout le monde imagine déjà qu'il sera la némésis Bushman dans cette série. Moon Knight n'a pas encore de diffusion, et pour cause : son tournage ne commencera qu'en mars prochain à Budapest. D'ici là, vous pouvez retrouver les longs-métrages Marvel en Blu-ray sur Amazon.fr.

