DISNEY+ : The Mandalorian, une date de sortie proche pour la Saison 2

The Mandalorian est assurément la série phare de Disney+, elle qui a aidé certains fans déçus des derniers films à renouer avec la saga. Une Saison 2 avait logiquement été confirmée au terme de la diffusion nord-américaine des 8 premiers épisodes, alors pour l'automne de l'année 2020.

Et si certains pouvaient croire que la production allait être sévèrement repoussée à cause du COVID-19, il n'en sera rien. Le fait que le feuilleton soit pour beaucoup tourné en intérieur avec des effets spéciaux et de grands écrans projetant les décors lui a surement permis de ne pas prendre autant de retard sur certains projets nécessitant des tournages en extérieur.

C'est donc le 30 octobre 2020 que nous avons rendez-vous pour de nouveaux épisodes de The Mandalorian ! Pour mémoire, Robert Rodriguez, Peyton Reed et Carl Weathers ont déjà tous confirmés qu'ils tiendraient la caméra sur au moins une partie de la Saison 2. Pour le moment, rien de plus à se mettre sous la dent, si ce n'est un logo avec le héros et Baby Yoda qui nous remet déjà dans l'ambiance. Si vous n'avez pas encore vu le début de la série, vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 6,99 € par mois.

