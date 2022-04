DISNEY+ : Tic et Tac, les Rangers du risque : le film multiplie les références dans sa nouvelle bande-annonce

Annoncé depuis fin 2020, le retour des deux célèbres tamias de Disney se fera au travers d'un long-métrage mêlant live-action, animation et CGI, nommé en anglais Chip 'n Dale: Rescue Rangers et Tic et Tac, les Rangers du Risque : le film dans notre langue. Nous avions pu en découvrir une première bande-annonce en février dernier et c'est sans surprise qu'un nouvel aperçu nous est donné à quelques semaines de sa diffusion.

Les caméos sont une fois de plus nombreux, les deux compères vivant dans une version de Los Angeles où se côtoient êtres humains et personnages de dessins animés, créant ainsi un sacré choc visuel. Entre une voiture vivante sans doute sortie de Cars, Lumière de La Belle et la Bête ou encore Polochon de La Petite Sirène, tout l'univers Disney-Pixar pourrait y passer. Et avec l'intégration au scénario d'une convention type Comic-Con, des étrangetés telles que voir des souris en cosplay de la princesse Leia et Kylo Ren de Star Wars seront également au rendez-vous. D'ailleurs, si vous stoppez à 1:21, vous noterez la présence d'une Keyblade de Kingdom Hearts parmi les nombreux objets à l'écran !

Mais outre les nombreuses références à débusquer, il y aura tout de même un scénario à suivre avec de l'action, sur fond d'enquête criminelle, avec des toons disparaissant mystérieusement. Est-ce l'œuvre de l'affreux sosie de Peter Pan ?

Nous pourrons donc découvrir ce long-métrage Tic et Tac, les Rangers du Risque à compter du 20 mai en exclusivité sur Disney+, dont l'abonnement coûte pour rappel 8,99 € au mois et 89,90 € à l'année.

