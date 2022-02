DISNEY+ : Chip 'n Dale: Rescue Rangers, un premier teaser bourré de références pour le film Tic et Tac oscillant entre live-action et animation

Depuis fin 2020 et le Disney Investor Day qui avait été tenu, nous connaissons l'existence de Chip 'n Dale: Rescue Rangers, qui ne s'était montré lors du Disney+ Day en fin d'année dernière qu'avec un poster dévoilant son logo et une période de sortie. Si vous étiez curieux de découvrir ce long-métrage original basé sur les personnages de Tic et Tac, et qui ne sera pas un reboot, mais un come-back, alors la toute première bande-annonce teaser diffusée ce mardi devrait vous intéresser. Oubliez cependant toutes leurs précédentes apparitions purement dans un style animé, car comme déjà annoncé, ils vont s'inviter dans un univers live-action.

Bande-annonce VOSTFR

Oui, comme le présente cette vidéo, les deux tamias (et non pas écureuils...) font ici figure de célébrités évoluant dans un monde similaire au nôtre et dans lequel ils ont donc produit la série Tic et Tac, les rangers du risque (Chip 'n Dale Rescue Rangers). Personnages animés et êtres humains tout en chair se côtoient donc dans le plus grand des calmes. Et à l'instar de ce qu'a pu faire le concurrent Warner Bros. Pictures avec Space Jam : Nouvelle Ère, Disney va ici abuser des autoréférences en mettant en avant son riche catalogue de licences et personnages, promettant un joyeux bazar à l'écran. Oui, vous n'aviez sans doute pas imaginé ça à l'annonce du film, nous non plus.

Les Trois Petits Cochons, Roger Rabbit, Indiana Jones, Picsou, Aladin, My Little Pony, ce qui ressemble à un décor de Star Wars et même Cats, cet agglomérat de licences a de quoi laisser sceptique... Et en plus de mêler live-action et personnages en 2D, nous aurons aussi de la 3D CGI, merci à Tac d'avoir voulu se faire un lifting chirurgical, et à Dan Gregor et Doug Mand pour ce scénario qui semble bien barré et totalement meta.

Dans Chip 'n Dale: Rescue Rangers, Chip (Tic) et Dale (Tac) vivent parmi les dessins animés et les humains dans le Los Angeles d'aujourd'hui, mais leur vie est bien différente maintenant. Cela fait des décennies que leur série télévisée à succès a été annulée, et Chip (John Mulaney en VO) a succombé à une vie de domestique de banlieue en tant que vendeur d'assurances. Dale (Andy Samberg en VO), quant à lui, a subi une opération CGI et travaille sur le circuit des conventions nostalgiques, désespéré de revivre ses jours de gloire. Lorsqu'un ancien compagnon de casting disparaît mystérieusement, Chip et Dale doivent réparer leur amitié brisée et endosser à nouveau leurs personnages de détective Rescue Rangers pour sauver la vie de leur ami.

Bande-annonce VF

Dans la version originale, nous retrouverons au casting de ce film réalisé par Akiva Schaffer les personnalités suivantes : KiKi Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg, Dennis Haysbert, Keegan-Michael Key, Tress MacNeille, Tim Robinson, Seth Rogen, J.K. Simmons et Chris Parnell. Reste à voir qui donnera simplement de la voix et qui apparaîtra réellement.

Ce Tic et Tac, les Rangers du Risque : le film, de son nom français, sortira en exclusivité sur Disney+ le 20 mai 2022. Vous pouvez vous abonner au SVoD pour 8,99 € par mois et 89,90 € à l'année.