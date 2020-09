Dragon Quest : La Quête de Daï, un aperçu de l'opening et une date pour le premier épisode de la nouvelle série de 2020

Le manga Dragon Quest : La Quête de Daï (dont les tomes sont disponibles à l'achat chez Amazon) a été très apprécié dans les années 90, au contraire de son adaptation partielle qui n'a pas marqué les mémoires des fans d'anime. Près de trois décennies plus tard, Square Enix va redonner sa chance au projet avec une nouvelle version de la série animée annoncée à la dernière Jump Festa.

Les fans de la série et les curieux attendaient depuis de savoir quand ils allaient pouvoir découvrir cette aventure, et nous avons eu la réponse ce week-end. Le premier épisode sera diffusé le samedi 3 octobre à 9h30 heure japonaise (2h30 chez nous) sur la chaîne TV Tokyo. Pour nous mettre l'eau à la bouche, un aperçu de l'opening Ikiru wo Suru par Macaroni Enpitsu ainsi qu'une publicité ont été dévoilés.

Rien n'est encore annoncé quant à une éventuelle localisation française, mais à l'heure des SVOD spécialisés ou non dans les anime, nous pouvons espérer que des plateformes se chargent de faire doubler ou au moins officiellement sous-titrer ce Dragon Quest : La Quête de Daï pour la France prochainement. Pour mémoire, la franchise va également avoir droit à un nouveau jeu vidéo sur PS4 et PC baptisé Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai.

