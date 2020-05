Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, un alléchant Action-RPG sur consoles dévoilé en vidéo

C'est au cours du livestream dédié à Dragon Quest: The Adventure of Dai que nous avons découvert pas moins de trois projets de jeux prenant place dans cet univers qui fera son grand retour dès la fin d'année. Après Dragon Quest: Dai no Daibouken Tamashii no Kizuna sur mobiles et Dragon Quest Xross Blade sur bornes d'arcade, c'est un jeu à destination des consoles qui a été dévoilé, Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Il s'agira d'un Action-RPG destiné aux consoles, sans qu'aucune plateforme n'ait été spécifiée, prévu pour une sortie en 2021 au Japon. Nous pouvons tout de même supposer que la PS4 et/ou la Switch sont visées. En plus de la première bande-annonce fort aguicheuse, servant surtout à nous faire profiter de la direction artistique se voulant proche de l'anime, quelques visuels ont été partagés. Ryutaro Ichimura de Square Enix a tout de même précisé que ce troisième projet sortira en dernier, demandant pas mal de temps avant d'être complété.

En attendant, vous pouvez toujours vous replonger ou découvrir Dragon Quest XI: Les Combattants de la Destinée, disponible sur PS4, PC et Switch.

Lire aussi : Dragon Quest XII : le créateur de la série parle du prochain opus, il faudra être patient