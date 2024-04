Dragon Quest : un énorme changement pour la franchise, de quoi inquiéter les fans ?

En mettant de côté les spin-offs, la franchise Dragon Quest est à l'arrêt depuis 2017 avec la sortie de Dragon Quest XI: Les Combattants de la destinée. Un nouvel opus est en développement depuis plusieurs années, il a été officialisé en 2021, mais ce Dragon Quest XII: The Flames of Fate se fait toujours désirer et les informations le concernant sont maigres.

Cela ne va pas aller en s'arrangeant, car d'après les informations de Bloomberg, le producteur historique de la franchise Dragon Quest, Yu Miyake, serait mis de côté. Membre du conseil d'administration chez Square Enix, il a rejoint le studio japonais en 1992, son nom apparaît la même année dans les crédits de Dragon Quest V : La Fiancée céleste, puis a été producteur exécutif de la plupart des jeux depuis 2006 avec Dragon Quest Monsters: Joker.

Yu Miyake rejoindrait le studio de Square Enix développant des jeux mobiles, ce changement majeur aurait été opéré par le nouveau président Takashi Kiryu, qui veut limiter les jeux à gros budgets et prioriser les jeux mobiles moins onéreux à développer. Le conseil d'administration accueillerait d'ailleurs de nouveaux membres, dont Naoki Hamaguchi (directeur de Final Fantasy VII Rebirth), Tomoya Asano (producteur d'Octopath Traveler) et Takeshi Nozue (réalisateur du film Kingsglaive: Final Fantasy XV).

Pour en revenir à Dragon Quest, qui remplacera Yu Miyake ? Eh bien d'après les informations de Bloomberg, la franchise de jeux de rôle serait désormais produite par Yosuke Saito, producteur des NieR. Il aura la lourde tâche de poursuivre le travail déjà effectué sur le prochain opus, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, avant sans doute de conserver ce poste pour les futurs titres.

Autant dire que la franchise Dragon Quest connaît de sacrés bouleversements ces derniers temps. Après la mort du compositeur Koichi Sugiyama en 2021, c'est le chara-designer Akira Toriyama (Dragon Ball) qui nous a quitté le mois dernier. Désormais aussi amputée de son producteur historique depuis près de 20 ans, la saga Dragon Quest va sans doute changer de visage à l'avenir, les fans attendent avec impatience d'en savoir davantage sur Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

