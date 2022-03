Fullmetal Alchemist: The Final Chapter, une suite en 2 parties pour le film live-action, un premier trailer déroutant dévoilé

Entre le manga original, les deux séries animées et les films d'animation qui leur font suite, Fullmetal Alchemist avait déjà raconté son histoire sous bien des formes. Warner Bros. avait tout de même choisi de lancer une adaptation en live-action au Japon, parue sous le simple nom de Fullmetal Alchemist en 2017. Les critiques furent mauvaises, mais le réalisateur Fumihiko Sori avait pourtant très vite entrepris de faire une suite pour aller jusqu'au bout du scénario.

Il a bien avancé sur le sujet et présente cette semaine non pas une, mais 2 suites en prises de vue réelles. Elles s'appelleront Fullmetal Alchemist: The Final Chapter - Scar the Avenger et Fullmetal Alchemist: The Final Chapter - The Last Transmutation, et sortiront dans les salles nippones les 20 mai et 24 juin 2022. Plusieurs acteurs rejoignent la bande au passage, pour remplacer des comédiens qui n'ont pas rempilé ou incarner de nouveaux personnages.

Scar – Mackenyu Arata

Bradley – Hiroshi Tachi

Alex Louis Armstrong – Koji Yamamoto

Olivier Mira Armstrong – Chiaki Kuriyama

Ling Yao – Keisuke Watanabe

Lan Fan – Yuina Kuroshima

May Chang – Long Meng Rou

Izumi Curtis – Haruhi Ryoga

Van Hohenheim – Seiyo Uchino

Trisha Elric – Yukie Nakama

Solf J. Kimblee – Yuki Yamada

La première bande-annonce témoigne d'une direction artistique toujours aussi bancale, comme c'est trop souvent le cas dans les adaptations live-action de mangas à succès. Arrivera-t-il tout de même à faire remonter cette trilogie dans l'estime des fans ? Rien n'est moins sûr... Pour les retardataires, l'ouvrage papier original est disponible en édition Perfect sur Amazon.fr.

