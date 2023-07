GeForce NOW : 4 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA est de retour en ce jeudi pour dévoiler les nouveautés qui attendent les utilisateurs de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, ce sont quatre titres qui rejoignent le catalogue, dont trois nouveautés, mais il y a aussi un petit cadeau pour les joueurs de Guild Wars 2.

Les abonnés payants de GeForce NOW peuvent en effet obtenir les packs Always Prepared et Booster dans le MMORPG, avec des objets utiles, des cosmétiques ou encore des animaux de compagnie, afin de célébrer la quatrième extension de Guild Wars 2 qui arrivera le mois prochain sur GeForce NOW. Par ailleurs, NVIDIA annonce que le mod Portal: Prelude RTX pour le jeu de réflexion de Valve sera lui aussi disponible dans le service de jeux vidéo en streaming. Et enfin, voici les nouveautés de GeForce NOW pour cette semaine :

Techtonica (nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ; Viewfinder (nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ; Xenonauts 2 (nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 18 juillet) ; Embr (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 148,75 € sur Amazon.

