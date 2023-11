GeForce NOW : un classique de Capcom et 15 autres jeux rajoutés

Nous sommes jeudi, c'est l'heure pour NVIDIA d dévoiler les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, le constructeur ne fait pas dans la démesure, mais ce sont tout de même 16 titres qui sont rajoutés au catalogue, dont un titre très intéressant de Capcom.

La version remastérisée de Onimusha: Warlords, le Resident Evil avec des samouraïs, est désormais jouable via GeForce NOW, de même que The Invincible, un très sympathique jeu de science-fiction qui vient de sortir. Voici la liste des nouveautés :

The Invincible (Steam)

(Steam) Roboquest (Steam)

(Steam) Stronghold: Definitive Edition (Steam)

(Steam) Dungeons 4 (Steam, Xbox, PC Game Pass)

(Steam, Xbox, PC Game Pass) Space Trash Scavenger (Steam)

(Steam) Airport CEO (Steam)

(Steam) Car Mechanic Simulator 2021 (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Farming Simulator 19 (Xbox Microsoft Store)

(Xbox Microsoft Store) GoNNER (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) GoNNER2 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Jurassic World Evolution 2 (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Onimusha: Warlords (Steam)

(Steam) Planet of Lana (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Q.U.B.E. 10th Anniversary (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Trailmakers (Xbox, PC Game Pass)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.