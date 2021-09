GeForce NOW : Far Cry 6 et Riders Republic seront jouables dès leur lancement, 10 jeux rajoutés cette semaine

Encore une fois, NVIDIA rajoute une poignée de jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais cette semaine, le constructeur annonce surtout que deux gros jeux à venir d'Ubisoft seront jouables en streaming dès leur sortie. Il s'agit de Far Cry 6 et Riders Republic, qui sortiront respectivement le 7 et le 28 octobre prochain.

Au passage, NVIDIA rappelle que Rainbow Six Siege est jouable gratuitement jusqu'au 12 septembre prochain via GeForce NOW, et comme tous les jeudis, il rajoute de nouveaux titres au catalogue, voici la liste de la semaine :

Bus Simulator 21 (le jour de sa sortie sur Steam, le 7 septembre) ;

(le jour de sa sortie sur Steam, le 7 septembre) ; Dice Legacy (le jour de sa sortie sur Steam, le 9 septembre) ;

(le jour de sa sortie sur Steam, le 9 septembre) ; Sheltered (gratuit sur l'Epic Games Store) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store) ; Life is Strange: True Colors (le jour de sa sortie sur Steam, le 10 septembre) ;

(le jour de sa sortie sur Steam, le 10 septembre) ; American Fugitive (Steam) ;

(Steam) ; Cepheus Protocol (Steam) ;

(Steam) ; Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Infinifactory (Steam) ;

(Steam) ; POSTAL Redux (Steam) ;

(Steam) ; Transport Fever 2 (Epic Games Store).

Pour rappel, GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.

