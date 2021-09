Far Cry 6 : un large tour d'horizon du scénario et des possibilités du jeu dans une bande-annonce dépaysante

Il ne reste plus qu'un mois avant la sortie de Far Cry 6 dans nos consoles et PC, les configurations pour ordinateurs ayant justement été dévoilées la semaine dernière. Nous avons déjà eu de nombreuses occasions de voir des vidéos du jeu, par exemple à la gamescom 2021, mais ça n'empêche pas Ubisoft de nous en montrer encore plus à présent au travers d'un long trailer de plus de six minutes, qui nous présente à nouveau bien des aspects de ce qui nous attend à Yara.

Il est ainsi reprécisé que nous incarnerons Dani Rojas, un homme ou une femme qui, en tentant de fuir Yara, va rencontrer Diego Castillo, fils d'El Presidente. Forcément, ça va mal tourner... Au final, notre personnage finira par rejoindre la guérilla afin de luter contre la dictature d'Antón Castillo à travers un terrain de jeu qui promet de nous dépayser au fil de l'exploration des différentes régions. Plusieurs groupes serviront d'alliés tout au long du jeu, à savoir les Monteros, Máximas Matanzas, La Moral et les Légendes de 67, dont nous découvrirons l'histoire en les aidant. Le cœur du scénario tournera autour de la culture du Viviro, un traitement anti-cancer dont le leader souhaite se servir comme monnaie d'échange à l'international.

Et pour combattre, il faudra bien s'armer avec l'équipement et les véhicules craftés en appliquant la méthode Resolver basée sur la récupération (mais pas comme Richard...) au sein de camps à améliorer. Tout cela, nous pourrons en profiter seul ou avec un ami si nous le souhaitons en coopération. Ubisoft tease également des Opérations spéciales parmi le contenu accessible, reste à voir en quoi elles différeront des missions traditionnelles.

Si avec tout ça vous n'avez qu'une envie, jouer à Far Cry 6 à son lancement du 7 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, Amazon propose le jeu en précommande dès 69,99 €.

Lire aussi : Far Cry 6 : une Xbox Series X aux couleurs du jeu à gagner avec Microsoft et Ubisoft