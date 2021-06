Far Cry 6 : une série de vidéos live-action Do Not Do It Yourself nous présente l'armement du jeu avec humour

La machine Far Cry 6 est pleinement lancée depuis qu'Ubisoft a annoncé la date de sortie de son FPS développé par le studio de Toronto vendredi dernier, en plus de nous montrer son rendu avec du gameplay mis en scène dans des bandes-annonces. L'un des éléments alors mis en avant était son arsenal bien loufoque composé en partie de matériaux de récupération. Il est à présent à l'honneur d'une nouvelle série de vidéos intitulée Do Not Do It Yourself (« ne le faites pas vous-mêmes ») en live-action, dont l'acteur campe un certain Richard, Richie pour les intimes, un habitant de Yara totalement barré et inventeur à ses heures perdues.

Ces séquences de tutos déjantées rappellent un peu la communication qu'il y avait eu pour Far Cry 3 avec Vaas et nous présentent donc quatre instruments de mort que Dani Rojas va pouvoir utiliser pour mener à bien son combat face à El Presidente in-game, à savoir la Tourelle Barracuda, la Cloueuse Susurro, le Jetpack Furioso et le Lance-Flammes Tostador (oui, celui du collector). Pour leur pendant IRL, le résultat est à chaque fois bien étonnant, amusant, voire complètement inattendu. Si l'éditeur comptait marquer les esprits avec ces spots, c'est sans doute bien parti. Évidemment, n'essayez surtout pas de reproduire cela chez vous au risque de vous blesser gravement.

Far Cry 6 nous emmènera faire la révolution à compter du 7 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Amazon à partir de 64,99 € ainsi que la statuette Lions de Yara que nous vous avions présentée. À priori, les versions pour l'ancienne génération de consoles ne devraient pas trop mal s'en sortir et se montreront d'ici le lancement.

Lire aussi : Far Cry 6 : son histoire sera finalement bien politique, le directeur Navid Khavari explique pourquoi