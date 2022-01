GeForce NOW : six premiers jeux annoncés pour janvier 2022

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Mais aujourd'hui, pas de grosses suprises, car seulement deux titres sont rajoutés au catalogue, et le constructeur les avait déjà annoncés à l'ouverture du CES 2022 plus tôt dans la semaine.

Si vous aviez loupé l'information, il s'agit donc de Battlefield 4: Premium Edition et Battlefield V: Definitive Edition, dans leurs versions Steam et Origin. Et comme nous sommes au début du mois de janvier, NVIDIA en profite pour teaser les titres qui rejoindront le catalogue de GeForce NOW dans les prochaines semaines :

The Anacrusis (sortie sur Steam le 13 janvier) ;

(sortie sur Steam le 13 janvier) ; Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (sortie sur Ubisoft Connect le 20 janvier) ;

(sortie sur Ubisoft Connect le 20 janvier) ; Mortal Online 2 (en Early Access sur Steam) ;

(en Early Access sur Steam) ; Ready or Not (en Early Access sur Steam) ;

(en Early Access sur Steam) ; Fly Corp (Steam) ;

(Steam) ; Garfield Kart - Furious Racing (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Amazon.