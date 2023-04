George A. Romero's Resident Evil : premier teaser pour le documentaire sur le film avorté

Resident Evil, premier du nom, a propulsé le genre du survival-horror sur le devant de la scène vidéoludique, et bien évidemment, des studios de cinéma ont voulu adapter la franchise de Capcom sur grand écran. Mais au lieu d'avoir les horribles films de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, nous aurions pu avoir une vraie adaptation fidèle au jeu de base, mise en scène par un réalisateur de légende.

Oui, George A. Romero devait à l'origine adapter Resident Evil au cinéma et c'était tout un symbole. Les développeurs de chez Capcom s'étaient grandement inspirés de films comme La Nuit des morts-vivants, Zombies, Le Jour des morts-vivants ou encore La Nuit des fous vivants du réalisateur américain, la boucle devait être bouclée, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Malgré un script (disponible sur Internet) très similaire aux deux premiers jeux vidéo Resident Evil et une volonté de faire un vrai film d'horreur, le projet d'origine a été avorté puis modifié en ce que nous connaissons aujourd'hui. Romero reviendra quand même réaliser une publicité en live-action pour Resident Evil 2, le remake a tenté de lui rendre hommage en 2018.

Autant dire qu'un film d'horreur adapté du jeu vidéo Resident Evil par George A. Romero, cela fait rêver tous les fans, même encore aujourd'hui alors que le réalisateur nous a quittés en 2017. Mais Brandon Salisbury, Point Five Films et Key 13 Films ont décidé de faire revivre à leur manière ce fantasme avec George A. Romero's Resident Evil, un documentaire revenant sur cette passionnante histoire. Le film n'est pas attendu avant 2024, mais s'offre déjà un premier teaser. Le documentaire inclura des images d'archive, des documents d'époque et des interviews inédites, le tout ponctué d'extraits de gameplay du jeu de Capcom et de petites séquences de fiction dans le pur style de Romero.

Un documentaire qui s'annonce déjà passionnant pour tous les fans de Resident Evil et de George A. Romero, et qui devrait être à découvrir en 2024. En attendant, vous pouvez retrouver le tout frais remake de Resident Evil 4 à 53,99 € sur Gamesplanet.

