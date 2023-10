George A. Romero's Resident Evil : une bande-annonce déjà passionnante pour le documentaire

Si vous aimez l'horreur, vous savez déjà que George A. Romero devait réaliser une adaptation de Resident Evil au cinéma. Le papa des zombies modernes (La Nuit des Morts-Vivants) a beaucoup inspiré les équipes de Capcom, il avait même écrit un script fidèle au jeu vidéo et la pré-production avait débuté.

Mais la suite de l'histoire est bien moins alléchante : George Romero a été écarté du projet, le scénario totalement revu et la réalisation confiée à Paul W.S. Anderson, qui a accouché d'un film d'action très médiocre avec Milla Jovovich. Et d'une saga encore plus oubliable. Autant dire que les fans étaient déçus, et le grand public n'a jamais trop compris ce choix des producteurs. Des années plus tard, Key 13 Films, Point Five Films, Brandon Salisbury et Robbie McGregor vont tenter d'expliquer tout cela avec George A. Romero's Resident Evil, un documentaire bourré d'images d'archives, de documents jusqu'ici inédits, d'entretiens et de reconstitutions, qui a droit à sa première vraie bande-annonce. Déjà, le coupable est tout trouvé : Constantin Film, producteur de l'adaptation, n'avait visiblement pas confiance en George Romero et en l'horreur au cinéma...

George A. Romero's Resident Evil n'a pas encore de date de sortie, mais le documentaire est quand même attendu en 2024, et il s'annonce déjà passionnant pour tous les fans de Resident Evil, de Romero et d'horreur en général. D'ici là, vous pouvez retrouver Resident Evil 4, le remake, à partir de 36 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.