INSOLITE : un collectionneur perd 500 000 $ de jeux vidéo et de matériel

Que se passerait-il si vos parents décidaient du jour au lendemain de jeter toute votre collection de jeux vidéo et de vieilles consoles ? Cette mésaventure est sans doute le cauchemar de pléthore de joueurs, et malheureusement un collectionneur en a fait les frais. Un employé du magasin new-yorkais J&L Game a appris que sa mère s’était débarrassée de toute la collection de l’enseigne, cette dernière était remplie d’anciens jeux et de consoles. Le fameux employé avait pris le soin de stocker ladite collection chez son entourage, pensant qu’elle serait en sûreté.

Résultat, et à en croire le jeune homme, ce sont plus de 500 000 $ de productions et de matériel qui ont été jetés à la poubelle avec des titres de la toute première PlayStation qui n’étaient même pas encore ouverts. Ce n’est pas tout, puisque l’employé a également appris que son Atari, sa Mega Drive, sa Master System ou encore sa collection entière de comics ont été mis à la poubelle. Il a exprimé sa colère dans un thread sur Twitter, affirmant même qu’il allait tuer quelqu’un. Les menaces n’étaient évidemment pas à prendre au sérieux, mais il faut croire que le petit oiseau bleu n’était pas de cet avis puisque son post a été supprimé.

Quoi qu'il en soit, si vous faites partie de ces joueurs dont les parents hébergent vos bébés vidéoludiques de grande valeur, prévenez-les avant qu'il ne soit trop tard...