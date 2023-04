INSOLITE Seamless-walk : ce tapis intelligent vous permet de marcher sur la pointe des pieds en VR

Le rêve de pouvoir simuler correctement la marche ou la course en réalité virtuelle a toujours été, dès le début, dans le viseur des fabricants et dans la wishlist de nombreux joueurs. Que ce soit avec le Kat Walk C2 ou l'Omni One, les habitués à la VR n'ont jamais été véritablement convaincus par ces dispositifs, tant le ressenti s'avère bien trop artificiel pour être concluant. Voici désormais que le GIST (Institut des Sciences et Technologies de Gwangju) présente une nouvelle façon de déambuler en réalité virtuelle :

Le dispositif qui est présenté se démarque de la concurrence en proposant un système de mouvements basé sur les pieds, qui n'a pas besoin de caméra de suivi du corps pour fonctionner. Ce tapis intelligent suit le mouvement de vos pieds en temps réel ainsi que la pression exercée par ses derniers. Une intelligence artificielle interprète les informations en pouvant précisément déterminer l'angle du corps, des pieds et la vitesse à laquelle l'utilisateur marche ou court.

La solution serait donc plus confortable et naturelle que toutes les autres présentes sur le marché, tout en étant moins chère. Voici ce que Kyung-Joong Kim, professeur au MIT (qui est associé au projet) et chercheur principal au GIST déclare :

Pour nous, il s'agissait d'une grande opportunité, mais aussi d'un défi, car ce tapis n'avait pas été développé pour une application spécifique. Nous voulions donc faire quelque chose de pratique et d'intéressant avec ce système et notre technologie d'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons décidé de développer un tout nouveau contrôleur de jeu pour la VR. À l'avenir et en dehors du jeu vidéo, nous prévoyons d'ajouter au système actuel des fonctions d'analyse de la démarche plus détaillées. Cela permettrait d'améliorer notre capteur et notre système en vue de détecter les chutes et de surveiller la santé des utilisateurs d'une manière confortable, et sans y apporter de problèmes de confidentialité.



Cette méthode pourrait également être utilisée dans les salles de sport pour surveiller la démarche des utilisateurs sur le tapis roulant ou pour vérifier leur équilibre pendant les exercices de musculation.

L'équipe de recherche a testé la technologie auprès d'un groupe de 80 participants chargés de naviguer dans un environnement en 3D. Selon eux, ce dispositif « surpasserait » tous les systèmes de locomotion VR existants. Nous avons hâte de tester le produit et vous en faire un retour, même si nous restons cependant prudents sur le nombre d'applications qui prendront en charge ledit dispositif.