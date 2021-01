Les jeux d’argent en ligne en plein essor pendant la crise, y compris en VR !

Très logiquement, la fermeture des casinos a fait partie des premières mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus. Une décision qui a fait énormément de dégâts faisant tomber les chiffres d’affaires directement à 0 pour des entreprises avec des centaines de salariés à faire vivre. C'est pendant cette période que des millions de joueurs de casinos physiques se sont tournés vers les casinos en ligne et les ont même adoptés définitivement pour certains. Une aubaine pour ces acteurs qui cherchent continuellement de nouveaux clients.

Le casino en ligne gratuit vous permet d'obtenir des parties gratuites, un argument que vous ne retrouverez pas dans les casinos physiques et qui séduit nombre de personnes. Accessibles n’importe où, à n’importe quelle heure, via une simple connexion internet, les casinos en ligne ont la cote. Ils développent sans cesse de nouveaux jeux pour divertir leurs utilisateurs et proposer du changement sur la plateforme à l’image d’un vrai casino, dont les casinos en ligne live qui proposent de jouer avec un croupier réel et dans un casino réel, tout en étant confortablement assis sur son divan.

Jouer au casino en ligne est une passion divertissante, mais chaque passionné doit garder à l'œil son rapport au jeu. Jouer au casino inclut de perdre parfois, et un joueur averti ne doit investir dans le jeu que ce qu'il est prêt à perdre. Si vous ressentez que vous ou l'un de vos proches pourraient être sujet à des problèmes liés au jeu, cherchez un soutien et un accompagnement au plus vite.

Les casinos en ligne ont également investi massivement dans la technologie VR pour immerger les joueurs au cœur d’un vrai casino dématérialisé, par exemple Pokerstar ou Poker VR sur les casques VR Oculus Quest 1 et 2. Une manière de vivre une réelle expérience de casino pendant le confinement sans pour autant bouger de son canapé. Ces nouvelles technologies séduisent de plus en plus au détriment des casinos physiques qui voient leurs fréquentations chuter.

Vous l’aurez compris, l’univers du casino change et se dématérialise avec de belles promesses en perspectives, à voir comment cet univers va s’adapter aux évolutions futures de notre société. Pour autant, il faut faire attention à ne pas jouer n'importe où et le guide « Casino en ligne : le guide du joueur débutant » donne de bons conseils pour se faire plaisir avec modération.