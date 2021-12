John Madden, l'entraîneur et commentateur de football américain de légende associé aux jeux d'EA, est décédé

Pour beaucoup de néophytes, John Madden est seulement le nom associé aux jeux de football américain d'Electronic Arts depuis 1988. Mais il était surtout le mythique entraîneur des Raiders d'Oakland de 1969 à 1978, avec qui il a remporté le Super Bowl en 1976, avant de devenir un commentateur et analyste populaire aux États-Unis.

Si nous évoquons sa carrière aujourd'hui, c'est pour une bien triste raison. John Madden est décédé cette nuit à l'âge de 85 ans, comme l'a confirmé le président de la National Football League.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leur famille », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell. « Nous le connaissons tous comme l'entraîneur Hall of Fame de la renommée des Raiders d'Oakland et le commentateur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué. Personne n'aimait le football plus que Coach. Il était le football. Il était une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d'autres. Il n'y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu'il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu'ils sont aujourd'hui. »