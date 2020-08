NETFLIX : Le Diable, tout le temps, un trailer captivant pour le thriller avec Tom Holland et Robert Pattinson

Netflix est toujours à la recherche de projets originaux, et pas que du côté des productions pouvant plaire à tous les publics. Il sera ainsi cette année le diffuseur de Le Diable, tout le temps (ou The Devil All the Time en version originale), un thriller au casting cinq étoiles signé par le réalisateur encore méconnu Antonio Campos (Afterschool, The Sinner).

Une toute première bande-annonce vient d'être dévoilée, et témoigne d'une ambiance oppressante, alors que nous suivrons l'histoire d'Arvin Russell, un jeune homme dont l'entourage ne semble lui vouloir que du mal. Et comme vous pouvez le constater dans le trailer ou le résumé ci-dessous, ce héros campé par Tom Holland est loin d'être la seule star à l'écran.

À Knockemstiff, dans l'Ohio, et dans les bois avoisinants, des personnages sinistres convergent autour du jeune Arvin Russell (Tom Holland) alors qu'il combat les forces du mal qui le menacent, lui et sa famille : un prédicateur impie (Robert Pattinson), un couple tordu (Jason Clarke et Riley Keough) et un shérif véreux (Sebastian Stan). Se déroulant entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, « Le Diable, tout le temps » du réalisateur Antonio Campos dépeint le paysage envoûtant et horrifique à la fois qui oppose le juste au corrompu. Mettant en vedette Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett et Pokey LaFarge, ce conte au suspense haletant et au scénario particulièrement bien ficelé est une adaptation du roman primé de Donald Ray Pollock.

La date de sortie de Le Diable, tout le temps est fixée au 16 septembre 2020, en exclusivité sur Netflix.

