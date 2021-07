NETFLIX : Monster Hunter: Legends of the Guild, le film d'animation ressurgit avec une date de sortie et un trailer autour des As de la Chasse

Les projets d'adaptation de jeux vidéo sont tellement nombreux en ce moment qu'il est dur de suivre le rythme. Nous ne nous attendions cependant à voir Monster Hunter: Legends of the Guild, un film d'animation annoncé par Capcom et Pure Imagination Studios en 2018, ressurgir de cette manière aujourd'hui.

Sa date de sortie vient ainsi d'être calée au 12 août prochain et il verra le jour en exclusivité sur Netflix, pour changer. Et surprise, son histoire tournera autour de personnages connus des fans, à savoir les membres des As de la Chasse que sont Aiden, le Cadet d'élite de Monster Hunter 4 et Camarade de la classe A de Monster Hunter: World, son mentor Julius et d'autres de leurs amis.

Les humains, la nature et les monstres géants coexistent dans le monde tout en maintenant un équilibre prudent. Un jeune homme nommé Aiden qui se dit chasseur protège son village isolé. Un jour, il apprend que son village est menacé par le Dragon Ancien, un monstre entouré de mystère. Ayant besoin de trouver un moyen de sauver son village, Aiden quitte sa maison et se lance dans un voyage vers l'inconnu aux côtés de Julius, un membre de premier plan et membre de la Guilde des Chasseurs, et ses compagnons...

Une bande-annonce permet déjà d'apprécier l'animation en 3D du long-métrage. Si vous aimez l'univers de Monster Hunter, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.