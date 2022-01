NETFLIX : Scott Pilgrim, une série animée annoncée

Scott Pilgrim est avant tout une courte série de comics écrite et dessinée par Bryan Lee O'Malley, qui a eu droit en 2010 à une adaptation au cinéma par Edgar Wright. Les joueurs connaissent quant à eux Scott Pilgrim vs. the World, beat'em all rétro qui est revenu récemment sur les plateformes modernes dans une Complete Edition.

Mais la franchise va faire son retour, chez Netflix. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, la plateforme de SVoD va en effet produire une série animée Scott Pilgrim, avec Bryan Lee O'Malley en tant que scénariste et producteur exécutif. À ses côtés, nous retrouverons BenDavid Grabinski, créateur de la récente série Fais-moi peur !. Netflix s'associera à UCP, une division d'Universal à l'origine de The Umbrella Academy et Chucky (la série) pour produire ces épisodes, qui seront animés par Science SARU, studio japonais derrière les séries animées Devilman Crybaby, Japan Sinks 2020 pour Netflix. C'est Abel Gongora (Star Wars: Visions) qui sera enfin en charge de la réalisation.

Pour le moment, nous ne savons pas quand sera diffusée cette série animée Scott Pilgrim sur Netflix, il faudra encore attendre pour retrouver Scott, Ramona et les membres de Sex Bob-Omb. Vous pouvez retrouver le premier tome de Scott Pilgrim en Perfect Edition à 24,90 € à la Fnac.