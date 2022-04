NFL PRO ERA, la première simulation de football américain sous licence en réalité virtuelle, bientôt disponible !

StatusPRO a profité du Meta Quest Games Showcase pour annoncer NFL Pro Era, le premier jeu de simulation de football américain (sous licence officielle NFL) en réalité virtuelle. Nous y incarnerons le quarterback de l'équipe avec laquelle nous derons affronter bon nombre d'autres afin d'arriver à accéder au SuperBowl.

Comme vous pouvez le voir, la courte bande-annonce ci-dessus donne un aperçu des diverses possibilités de gameplay offertes par le jeu. StatusPRO, le développeur derrière le jeu, est une société de technologie sportive dont les produits de réalité augmentée et virtuelle sont déjà utilisés par les équipes de la NFL. En outre, la société et la NFL ont déclaré que NFL Pro Era complétera parfaitement les expériences NFL actuelles sur le marché, notamment la série Madden NFL d'EA, en plus du jeu de football NFL actuellement en développement par 2K.

NFL Pro Era combinera une technologie innovante, des données et des idées directes d'athlètes pour débloquer une opportunité unique pour les fans et s'immerger dans le NFL Metaverse

La date de sortie de NFL Pro Era n'est pas encore précisément connue, mais il devrait arriver au printemps prochain sur Meta Quest.