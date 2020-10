Oculus Quest 2 : faut-il lui préférer un Quest 1 d'occasion pour son premier achat de casque VR ?

Vous le savez sans doute maintenant, l'Oculus Quest 2 est l'occasion de pouvoir se lancer dans la réalité virtuelle avec un matériel haut de gamme à un prix défiant toute concurrence à ce jour, tant son positionnement tarifaire est bas pour ces deux modèles. En effet, là où l'Oculus Quest se vendait à 449 € pour le modèle embarquant 64 Go de mémoire de stockage et 549 € pour le modèle à 128 Go, l'Oculus Quest 2, s'achète 349 € avec 64 Go de stockage et seulement 449 € avec 256 Go. De plus, la possibilité de jouer de façon autonome, c'est-à-dire sans PC ni console, n'engendre pas de frais supplémentaires pour ceux qui n'en possèdent pas.

Mais voilà, avec cette sortie, le marché de l'occasion s'est enrichi de plusieurs centaines d'annonces de revente de l'Oculus Quest original. À ce jour, ces premiers modèles se revendent entre 150 et 250 euros sur les sites de vente entre particuliers. C'est un prix encore plus IMBATTABLE pour se lancer dans les plaisirs offerts par la réalité virtuelle. De plus, bonus fort sympathique, de par la garantie européenne obligatoire de 24 mois, même un casque acheté au lancement en mai 2019 est encore couvert pendant quelques mois. En y ajoutant ses qualités déjà fort intéressantes - voir notre test -, les acheteurs n'ayant pas encore franchi le pas de la réalité virtuelle sont logiquement en droit de se demander si cette option d'achat en deuxième main n'est pas celle qui leur conviendrait le mieux.

À cette question, il y a plusieurs façons de voir les choses. En premier lieu, si vous avez les 349 €, voire les 449 €, pour vous offrir un Oculus Quest 2 sans que cela vous mette dans l'embarras, foncez, c'est le meilleur choix à faire vu que vous profiterez d'une meilleure image et des améliorations apportées aux jeux pour lui. À contrario, si votre budget est serré, mais que vous voulez vous faire plaisir quand même, acheter un Oculus Quest d'occasion est un excellent choix vu qu'il est loin d'être encore obsolète, loin de là. Pour rappel, il offre les mêmes fonctionnalités que son successeur, il partage le même catalogue de jeux, mais il le fait avec un affichage un peu moins évolué comme une PlayStation 4 par rapport à une PlayStation 4 pro, par exemple.

En espérant vous avoir aidé, par cet article, à faire votre choix en toute sérénité. Quoi qu'il en soit, que vous ayez choisi un Oculus Quest d'occasion ou un Oculus Quest 2 neuf, vous ne devriez pas être déçu tant il y a des expériences à faire et des façons de l'utiliser pour jouer, voyager ou simplement regarder des films et des séries.