Le smartphone OnePlus Nord 2 5G en TRÈS forte promotion pour son lancement mondial

Présenté officiellement il y a quelques jours par le constructeur, le smartphone OnePlus Nord 2 5G est disponible en précommande sur le site officiel avec une réduction de 15 % pour les 150 premières personnes et 10 % pour les 150 suivantes, mais aussi avec un code promo permettant d'obtenir un prix ultra réduit. Vous pourrez donc ainsi acquérir le OnePlus Nord 2 5G 8 + 128 Go à seulement 359 € au lieu de 434 € avec le code Zban10 et la version 12 + 256 Go à seulement 459 € au lieu de 552 € avec également le code Zban10, les deux avec la livraison depuis la France.

Pour rappel, le Nord 2 5G a pour dimensions 159,1 x 73,3 x 8,25 mm pour un poids de 189 g. Il présente un écran « Fluid AMOLED » de 6,43" avec une résolution de 2400 x 1080 px, intègre un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et avec un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Il fonctionne sur Andoid 11 avec la sous-couche OxygenOS.

Ce dernier possède un triple capteur photo dont le principal est un capteur Sony IMX766 de 50 Mpx, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 Mégapixels. À l'avant, le OnePlus Nord 2 5G dispose d'un module de 32 MP, idéal pour les selfies.

Le smartphone dispose d'une batterie de 4 500 mAh pour une autonomie d'environ 20 heures avec support de la charge rapide 65 W pouvant charger entièrement le smartphone en 30 minutes.

Vous trouverez sur le site officiel français de la marque, dans le cadre de l'opération de précommande, le smartphone OnePlus Nord 2 5G à prix réduit avec :

La livraison se fait depuis la France avec une date estimée de livraison au 11 août.

Attention : comme indiqué ce tarif préférentiel est réservé aux 150 premières commandes qui bénéficient d’une réduction de 15 %, les 150 suivantes de 10 % de réduction. Le code promotionnel Zban10 restera valable même après expiration de cette offre.