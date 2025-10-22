RedLynx (Trials) : un gros changement à prévoir ? Ubisoft lance des discussions

Ubisoft RedLynx, un studio multitâches





Ubisoft a un catalogue tentaculaire de franchises grâce à ses nombreux studios aux quatre coins du monde. Il y a 14 ans, l'éditeur a racheté RedLynx, alors connu pour Trials, une série de jeux de moto sur des parcours en 2D. Le studio finlandais a développé des suites, jusqu'à Trials Rising en 2019, mais il a également aidé d'autres équipes d'Ubisoft sur des portages ou même sur la conception de Snowdrop, le moteur de jeu utilisé pour certains AAA. RedLynx a également sur son C.V. quelques jeux mobiles comme South Park: Phone Destroyer et Trials Frontier. Et cela semble visiblement intéresser Ubisoft.

Ubisoft RedLynx, bientôt 100 % jeux mobiles ?





RedLynx vient de publier un communiqué dans lequel il relaie une proposition de restructuration soumise par Ubisoft. En l'acceptant, RedLynx deviendrait « un studio spécialisé sur les petits écrans », développant essentiellement des jeux pour mobiles. Ce changement majeur ne concernerait pas l'équipe travaillant sur Snowdrop, mais seulement les équipes de production et d'administration. Si RedLynx accepte la proposition, il devra licencier 60 personnes au maximum, soit environ 45 % de ses effectifs. Ubisoft veut ainsi « simplifier, réduire les coûts et renforcer la priorisation et l'efficacité de son réseau mondial de studios ». Céline Pasula, directrice générale de RedLynx, déclare :

Cette proposition reflète les choix difficiles que nous pourrions être amenés à faire, et elle est le fruit d'une réflexion approfondie. Nous sommes conscients de l'importance de cette annonce et tenons à souligner son impact potentiel sur les individus et les équipes. Nous sommes convaincus qu'avec les modifications proposées, RedLynx continuera de jouer un rôle important dans l'avenir d'Ubisoft, en favorisant l'excellence technique sur appareils mobiles et en renforçant les capacités multiplateformes d'Ubisoft sur les petits écrans afin d'élargir notre audience.

Les discussions vont bientôt commencer





Pour l'instant, rien n'est acté. Les discussions vont débuter en interne chez RedLynx le 30 octobre, pour se conclure à la fin du mois de novembre. Le studio indique au passage que, s'il décide d'accepter la proposition, il commencera par « deux projets mobiles non annoncés qu'il dirige ».

