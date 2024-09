Resident Evil : l'avenir de la licence se précise, de quoi rassurer les fans ?

Resident Evil et les adaptations au cinéma, c'est une grande histoire d'amour. La saga de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich a été un gros succès commercial, malgré des retours très mitigés de la part des fans. Outre une horrible série Netflix, annulée au bout d'une seule saison, nous avons eu droit à un reboot, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, pas franchement folichon.

Mais visiblement, Screen Gems, une filiale de Sony Pictures qui a déjà produit la première saga Resident Evil, en veut encore. D'après l'insider Jeff Sneider (via FilmStories), un nouveau film Resident Evil serait en développement et Sony discuterait avec le réalisateur Zach Cregger, qui a récemment dirigé et scénarisé Barbare, un film d'horreur très sympathique avec Georgina Campbell, Bill Skarsgård et Justin Long. Un temps rattaché à l'adaptation live action de Cluedo (Clue), Zach Cregger aurait quitté ce projet à cause d'un salaire trop faible et il réaliserait désormais « un reboot complet » de Resident Evil. Oui, encore un, RE: Bienvenue à Raccoon City de Johannes Roberts n'a visiblement pas assez séduit pour avoir droit à une suite.

Officiellement, Zach Cregger réalise actuellement Weapons, un film d'horreur avec Josh Brolin où des étudiants disparaissent mystérieusement dans une petite ville. Autant dire que s'il réalise bel et bien le prochain film Resident Evil, il faudra se montrer patient.