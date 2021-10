Sable, Night Call et Mosaic : les jeux de Raw Fury bientôt adaptés en films et séries

Dj2 Entertainment n'est pas inconnu des joueurs, il a travaillé sur l'adaptation en live-action de Sonic, le film et a encore de nombreux autres projets en chantier, basés sur diverses licences. Il ne s'arrête pas en si bon chemin et annonce cette semaine un partenariat avec Raw Fury pour porter ses jeux sur les petits et grands écrans.

Pour l'instant, le partenariat ne concerne que l'adaptation en film ou série des jeux Sable, Night Call et Mosaic, mais les studios envisagent déjà d'autres œuvres basées sur Call of the Sea, Dandara, The Signifier et Norco, tous édités par Raw Fury.

Il faudra sans doute patienter un long moment pour découvrir tout cela, Dj2 Entertainment planchant également sur des séries Life is Strange, Little Nightmares Tomb Raider et Disco Elysium ainsi que sur des films Sleeping Dogs et My Friend Pedro. Une société de production bien occupée. Pour rappel, Sable vient de sortir, il est inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € par trimestre.