Sans Aucun Remords : premier trailer explosif pour le film dans l'univers de Tom Clancy's Rainbow Six avec Michael B. Jordan

Le célèbre auteur de romans d'espionnage Tom Clancy est connu dans le milieu du jeu vidéo pour avoir participé à l'élaboration des licences Splinter Cell, Ghost Recon, The Division et d'autres encore. Pourtant, un seul de ses romans a été adapté directement en expérience vidéoludique, à savoir Rainbow Six. Ce récit met en scène le personnage de John Clark et se déroule dans le même univers que celui de Jack Ryan, dont les aventures ont récemment été déclinées en série sur Amazon Prime Video dans le rôle-titre.



John Clark est aussi le héros de Without Remorse (Sans Aucun Remords), un roman de 1993 qui va également être adapté sur Amazon Prime Video, en film cette fois. C'est le bankable Michael B. Jordan qui portera le projet, et il l'a déjà annoncé : si tout se passe bien, le roman Rainbow Six de 1998 sera lui aussi transposé en long-métrage dans la foulée, pour une suite au sein d'une unité antiterroriste. Le diptyque prend enfin forme avec un premier trailer de Sans Aucun Remords, dont la date de sortie est fixée au 30 avril 2021 sur Prime Video. Et forcément, cette histoire sur fond de conspiration internationale, d'honneur et de loyauté s'annonce tendue et explosive.

Dans Sans aucun remords, les fans de la saga pourront découvrir les origines du héros John Clark - l'un des personnages les plus populaires de l'univers de Tom Clancy. Un marine des forces spéciales découvre une conspiration internationale alors qu’il cherche à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Lorsque des soldats russes tuent sa famille en représailles de son implication dans une opération secrète, le Chef John Kelly poursuit les assassins à tout prix. En rejoignant les forces de la marine de guerre américaine aux côtés d’un confrère et d’un mystérieux agent de la CIA, la mission de Kelly révèle involontairement un complot secret qui menace d'entraîner les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre honneur et loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans aucun remords s’il souhaite éviter le désastre et révéler les puissants derrière le complot.

Réalisé par Stefano Sollima (Gomorra, Sicario : La Guerre des Cartels), Sans Aucun Remords mettra aussi en scène Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce ou encore Lauren London.