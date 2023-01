CINEMA : Rainbow Six, un réalisateur de renom (et bien trop occupé) pour la suite de Sans aucun remords avec Michael B. Jordan

Oui, Paramount Pictures ira bien au bout de son projet de diptyque adapté des ouvrages de Tom Clancy. Après avoir proposé Without Remorse, ou Sans aucun remords en français, sur Amazon Prime Video en 2021, il accélère la production de la suite des aventures de John Clark, Rainbow Six, la célèbre licence adaptée en jeux vidéo à de multiples reprises par Ubisoft.

Le protagoniste va ainsi passer de la CIA à une unité terroriste, dans le cadre d'un scénario encore inconnu. Le casting est lui aussi encore en cours, mais Michael B. Jordan a bien évidemment déjà signé pour reprendre le rôle principal. Nous venons cependant d'apprendre cette semaine le nom du réalisateur de cette suite : il s'agira de l'ancien cascadeur et metteur en scène de la tétralogie John Wick, Chad Stahelski.

Bon, il faudra quand même attendre que la production commence activement pour s'assurer qu'il assurera bien ce rôle, car le monsieur a beaucoup d'autres projets non-accomplis sur le feu : il doit toujours diriger de nouveaux Highlander, l'adaptation des romans Black Samurai de Marc Olden (pour Netflix) et Sandman Slim de Richard Kadrey, des films dénommés Classified, Shibumi, Rain et Gangsters of Shanghai, et même le long-métrage Ghost of Tsushima pour PlayStation Productions. Bien trop pour un seul homme, qui devra forcément passer le flambeau si les tournages débutent à la même période.



Rainbow Six n'a pas encore de date de sortie et pourrait ou non être diffusé sur Amazon Prime Video.

