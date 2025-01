Rainbow Six : surprise, un nouveau jeu est disponible et il est gratuit

Il y a maintenant près de 10 ans, Ubisoft a lancé Rainbow Six Siege, un jeu de tir compétitif avec des Agents attaquants et défenseurs. Un véritable carton pour le jeu et le studio, qui tente de renouveler l'exploit en lançant des titres live service. Mais s'il suffisait de décliner la recette pour mobiles ?

Annoncé en avril 2022, Rainbow Six Mobile est désormais disponible sur les smartphones sous iOS et Android en France. Le FPS free-to-play est en soft launch depuis quelques semaines, les joueurs français peuvent désormais se lancer dans l'aventure et un tournoi sera même organisé dans les prochains jours avec 4 000 € de cash prize pour les vainqueurs. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce tournoi sur le site officiel du jeu.

Issu de la franchise à succès Rainbow Six, Rainbow Six Mobile est un FPS multijoueur compétitif gratuit sur téléphone. Affrontez-vous dans les modes de jeu Attaque contre Défense classiques de Rainbow Six.

Incarnez un assaillant ou un défenseur dans des matchs en 5 contre 5 ultra rythmés et prenez part à des combats rapprochés tout en prenant des décisions tactiques au bon moment.

Collaborez en équipe pour mettre en place des stratégies et profitez des environnements destructibles.

Choisissez parmi une équipe d’agents surentraînés, chacun ayant ses propres gadgets et capacités uniques. Découvrez le FPS tactique ultime, conçu en exclusivité pour mobile.

Pour rappel, Ubisoft compte décliner une autre de ses franchises sur mobiles avec The Division Resurgence, qui se fait toujours attendre. R6M est disponible sur l'App Store et le Google Play Store, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.