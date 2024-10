Spirit sling : plongez dans une nouvelle aventure de jeu de table en réalité mixte open source sur Meta Quest 3

Spirit Sling est un jeu de plateau en réalité mixte très coloré et très kawaï. Révélé par Dorian Mastin, Senior Videogame Producer du jeu chez Novelab, ce titre a pour particularité de mettre en avant les possibilités de la Réalité Mixte de façon fort ludique, mais ce n'est pas tout. En fait, le code source est à la disposition des développeurs sur la plateforme dédiée de Meta pour permettre à ceux qui le désirent de mieux comprendre comment appréhender le monde de la MR. Un tutoriel grandeur nature, autrement dit.

Caractéristiques et données techniques : Modes de jeu : Multijoueur

Modes de jeu pris en charge : Assis, debout, Roomscale

Manettes prises en charge : Suivi des mains

Plateformes compatibles : Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Meta Quest Pro

Catégorie : Jeux

Genres : Casual, Réflexion, Stratégie

Langues : Anglais

Version : 1.1.1

Développeur : Oculus-DevTech-Samples (Novelab)

Éditeur : Meta Quest

Site web : Meta Horizon

Date de sortie : 4 octobre 2024

Espace requis : 307,12 Mo

Niveau de confort : Confortable

Connexion Internet : Connexion Internet requise

Une expérience immersive et collaborative

Ce jeu, entièrement gratuit, se distingue par sa capacité à combiner stratégie et créativité dans un cadre dynamique. Permettant jusqu'à quatre participants de manœuvrer des créatures mystiques sur un plateau dynamique, ce jeu incite à la réflexion, à la stratégie et la collaboration pour maximiser leurs chances de succès. Grâce à des frondes judicieusement placées, les joueurs doivent faire preuve d'ingéniosité pour surpasser leurs amis et remporter la victoire dans ce duel de compétence.

Le code source de Spirit Sling est également disponible sur le site des développeurs Meta, permettant ainsi à la communauté de découvrir et d'explorer les aspects techniques de cette création.

Spirit Sling s'inscrit dans la lignée des jeux innovants qui exploitent les potentialités de la réalité mixte, et il est maintenant temps d'enfiler son casque Meta Quest et de se plonger dans cette nouvelle aventure ludique gratuite !