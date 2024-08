Bye Sweet Carole : une mauvaise nouvelle pour le jeu d'aventure horrifique à la Disney

L'éditeur Just for Games (désormais Maximum Entertainment France) et le développeur Little Sewing Machine avaient présenté l'année dernière Bye Sweet Carole, un jeu d'aventure et d'horreur avec un style graphique fortement inspiré par les dessins animés traditionnels de Disney.

Le titre devait arriver dans les prochains mois, mais les studios viennent de publier un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que Bye Sweet Carole est repoussé à 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La version PS4 semble avoir été abandonnée, les développeurs expliquent qu'ils ont besoin de davantage de temps « pour continuer à améliorer la qualité du gameplay et de l'art qui vous a fait tomber amoureux du projet en premier lieu ». Le studio entre un peu plus dans les détails sur Steam et explique qu'il a déjà rajouté des effets d'éclairage, repensé l'interface utilisateur, retravaillé les cinématiques et modifié le gameplay.

Bye Sweet Carole est pour rappel conçu par Chris Darril, qui a déjà fait trembler les joueurs avec Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain. Vous pouvez retrouver ce dernier à partir de 4,50 € sur Amazon, GOG.com et Gamesplanet.