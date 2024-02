Just for Games : un gros changement pour le distributeur français

Si vous acheter des jeux vidéo en version physique, vous connaissez déjà forcément Just for Games. La firme est devenie incontournable dans l'Hexagone, proposant chez les revendeurs habituels des éditions en boîtes d'un tas de jeux, mais également des produits de rétrogaming et des vinyles. Il est même éditeur de jeux !

Mais voilà que Just for Games annonce un énorme changement, qui va peut-être perturber les joueurs et acheteurs. Just for Games va devenir Maximum Entertainment - France. Le distributeur français avait déjà rejoint le gros groupe suédois, qui détient notamment Modus Games, mais il va très prochainement s'intégrer totalement. Dans les prochaines semaines, la marque Just for Games va disparaître des réseaux sociaux pour devenir Maximum Entertainment - France, mais il ne va pas pour autant changer son activité. En interne, le fondateur Phillipe Cohen va devenir Global Head of Sales pour Maximum Entertainment.

Les sociétés vidéoludiques françaises font peau neuve en 2024, tout récemment, c'est Focus Entertainment qui avait annoncé son changement de nom, qui sera appliqué dans quelques semaines. Vous pouvez retrouver des jeux de Just for Games Maximum Entertainment - France sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.