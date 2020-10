Vinyles : Just for Games annonce un partenariat avec iambit, des restocks en vue

Comme les plus connus des producteurs de vinyles de bandes originales de jeux vidéo sont basés à l'étranger, voire outre-Atlantique, acheter des disques revient à débourser une somme énorme en frais de port. Heureusement, depuis un peu plus d'un an, Just for Games distribue ces vinyles en France chez plusieurs revendeurs.

Et cette semaine, le distributeur vient d'annoncer un partenariat avec iam8bit, pas forcément le producteur de vinyles le plus connu, mais qui a quelques pépites dans son catalogue. Dès le 18 décembre prochain, les amateurs de bandes originales sur disques pourront retrouver d'anciens produits de retour sur le marché, que voici :

Cuphead : Original Soundtrack – Repress – LP Black ;

: Original Soundtrack – Repress – LP Black ; Johto Legends : Music From Pokemon Gold & Silver – Repress – Black & White 2LP ;

: Music From Pokemon Gold & Silver – Repress – Black & White 2LP ; Ori And The Will Of The Wisps : Original Soundtrack – Repress – Black LP ;

: Original Soundtrack – Repress – Black LP ; Ori And The Blind Forest : Original Soundtrack – Repress – Black LP ;

: Original Soundtrack – Repress – Black LP ; Rocket League x Monstercat – Repress – Orange and Blue 2LP ;

– Repress – Orange and Blue 2LP ; Shadow Of The Colossus OST – Repress – Translucent Grey and Blue 2LP ;

– Repress – Translucent Grey and Blue 2LP ; Journey OST – Repress – Grey And Orange 2LP ;

– Repress – Grey And Orange 2LP ; Untitled Goose Game Official Soundtrack – 50 Shades Of Goose Variant ;

– 50 Shades Of Goose Variant ; The Legend Of Zelda : Hero Of Time – Green And Purple 2LP.

Chose assez rare pour être souligné, il n'y a pas ici que des disques noirs, mais aussi des vinyles avec effets de revêtement, souvent en éditions limitées réservées au site du producteur. La plupart des vinyles sont déjà disponibles en précommande chez Micromania, au prix de 39,99 €, à l'instar d'Ori and the Will of the Wisps et Journey.

Lire aussi : UNBOXING de The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Edition Vinyl Box Set, quatre disques regroupés dans un gros coffret